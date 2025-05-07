تعود الفنانة التونسية هند صبري إلى الدراما من خلال مسلسل مكون من 10 حلقات، مأخوذ عن رواية «دم على نهد» التي تعد أحدث روايات الكاتب المصري إبراهيم عيسي.

من المقرر أن يتولى كتابة السيناريو والحوار للمسلسل الجديد محمد هشام عبية، والإخراج لمريم أحمدي، والإنتاج للمنتج اللبناني صادق الصباح، ويعكف الصناع حالياً على التحضيرات الأولية والترشيحات الخاصة بالنجوم المقرر مشاركتهم بالعمل.

وتتمحور رواية «دم على نهد» حول شخصية «مي الجبالي»، التي لم تكن تتوقع أن السَّبق الصحفي الذي ستحصل عليه عندما تحاور «السفاح» قبل إعدامه سيُغير حياتها بهذا الشكل، ومن ثم يبوح لها «السفاح» في كل لقاء بأسرار لم يعترف بها في التحقيقات، تكشف لمي عن أشياء تجعلها تُشكك في كل ما كانت تعتقده، وتربك علاقاتها، وتضع حياتها في خطر.

وكانت هند صبري قد قدمت أخيراً الجزء الثاني من مسلسل «البحث عن علا»، الذي جمعها مع ظافر العابدين وعدد من الفنانين أبرزهم سوسن بدر وهاني عادل وندى موسى ومحمود الليثي وآيسل رمزي وعمر شريف وياسمينا العبد وطارق الإبياري، من تأليف غادة عبدالعال، وهناء محمود، وسيف عمر، وهشام حمزة، تحت إشراف هند صبري، ومن إخراج هادي الباجوري.

يُذكر أن هند صبري مُنحت أخيراً جائزة الإنجاز الفني، خلال حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، الذي أقيم مساء الأحد 27 أبريل الماضي، تقديراً لمسيرتها المتميزة وإسهاماتها في دعم قضايا المرأة عبر السينما.