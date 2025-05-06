خرج الفنان اللبناني فضل شاكر، للحديث عن مسلسله الوثائقي «يا غايب»، الذي تناول قصة حياته ومشواره الفني، بجانب الكشف عن كواليس أحدث أعماله الغنائية التي طرحها بالفترة الماضية.

وقال فضل شاكر خلال تسجيل صوتي عبر برنامج «ET بالعربي»، إن المسلسل الوثائقي يا غايب لم يتناول قصة حياته ككل بل سرد جزءاً من مشوار حياته وما زال هناك الكثير من القصص لم تُعرض بعد، قائلاً: «مسلسل يا غايب سرد جزءاً من قصّة حياتي، بعد في كتير أمور ما حكيناها وما كفّيناها».

كما وجه الفنان اللبناني رسالة دعم وامتنان للجمهور بعد سؤالهم عنه الفترة الأخيرة، قائلاً: «بشكركم من كل قلبي على محبتكم واهتمامكم، سؤالكم الدايم عني بيلامس مشاعري وبيزيدني قوّة، محبتكم هي أغلى دواء عندي، وأحلى دواء، دعمكم ومحبتكم هي أكبر نعمة من الله عزّ وجل».





وكشف فضل شاكر عن كواليس أحدث أعماله الغنائية التي طرحها أخيراً «هوى الجنوب»، وقال إن الأغنية كانت مختلفة عما قدمه من قبل وسريعة الإيقاع كي تتماشى مع ذوق الجمهور الذي أصبحت أذواقه الغنائية تتغير كل لحظة.

وأشار فضل شاكر إلى أن التعاون مع الشاعرة جمانة جمال كان ممتعاً للغاية «فهي محترفة ومبدعة ولها ذوق خاص في رسم الأغنية ولحنها وكلماتها وإحساسها بشكل صادق ومختلف كي تبقى خالدة في ذاكرة الجمهور بكل العالم».





واستعرض فضل شاكر في المسلسل الوثائقي «يا غايب» سيرته الذاتية من طفولته وصولاً إلى مرحلة اعتزاله الفن، بأسلوب يمزج بين الدراما الواقعية والسرد التوثيقي، كما يظهر فضل بنفسه في الوثائقي بصوته، راوياً رحلته من بريق الشهرة إلى قرار الاعتزال، مروراً بالتحديات القضائية التي واجهها منذ 2013.