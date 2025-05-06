انضم الفنان التونسي ظافر عابدين، لأسرة الفيلم المرتقب «السلم والثعبان 2»، الذي يأتي بعنوان «أحمد وملك»، بطولة الفنان المصري عمرو يوسف، والفنانة المصرية أسماء جلال وعدد آخر من الفنانين.

ومن المقرر الانتهاء من تصوير العمل في منتصف شهر يوليو، تمهيداً لطرحه في دور العرض بمصر والدول العربية خلال العام العام.

ونشرت الشركة المنتجة للفيلم، صوراً من الكواليس التي تجمع ظافر عابدين بالمخرج المصري طارق العريان والمنتج المصري موسى عيسى، وذلك عبر الحساب الرسمي بمنصة «فيسبوك»، مشيرة إلى أن ظافر عابدين سيظهر في دور مفاجأة لم يقدمه من قبل.





يضم الفيلم نخبة من النجوم، على رأسهم عمرو يوسف وأسماء جلال، ويشارك في البطولة كل من ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم وآخرون.

قصة «السلم والثعبان: أحمد وملك» لن يكون امتداداً للجزء الاول، بل ستكون قصة جديدة بشخصيات جديدة ولكن من نفس روح الجزء الأول. حيث سوف يناقش الفيلم العلاقات العاطفية بشكل عصري والشبابي

الفيلم من إنتاج موسى عيسى، تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان، ومن المقرر تصوير العمل في القاهرة وعدد من الدول الأخرى.