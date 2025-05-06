انسحبت الفنانة المصرية منة شلبي من بطولة الجزء الثاني من فيلم «السلم والثعبان»، بعد ساعات قليلة من بدء تصوير أول مشاهده.

وقالت مصادر من داخل فريق الفيلم إن سبب اعتذار منة شلبي يعود إلى عدم التوصل لاتفاق نهائي مع الشركة المنتجة حول بعض التفاصيل الخاصة بدورها، إلى جانب اعتراضها على المقابل المادي المعروض.

وكانت منة شلبي قد تحدثت خلال استضافتها في برنامج «أرقام مع النجوم» الذي تقدّمه إيناس سلامة الشواف عبر إذاعة «إنرجي 92.1»، عن أهمية الأجر في اختياراتها الفنية.

وأشارت إلى أن شعورها برضا الجمهور وامتلاء قاعات العرض أهم من متابعة «الترند»، الذي اعتبرت أن البعض يشتريه بالأموال.

وأكدت شلبي أن أرقام الإيرادات والمشاهدات لها تأثير على قراراتها الفنية، مضيفة: «يفرق معايا الأجر يكون متقدّم، لكن مش لازم يكون الأعلى، لأن السوق قايم على أرقام معينة».

ويضم فيلم «السلم والثعبان 2» في بطولته كلاً من عمرو يوسف، وأسماء جلال، وظافر العابدين، وفدوى عابد، وحاتم صلاح، وهو من تأليف وإخراج طارق العريان.