أكد ماكيير المشاهير محمد عشوب، بأن الفنان المصري أحمد زكي طلب منه التوسّط للزواج من الفنانة وردة الجزائرية، وحدّد معه موعداً لمقابلتها، لكنه اختفى في اليوم المحدّد ولم يردّ على الاتصالات، ولم يُعثر عليه في غرفته بالفندق.

وأضاف خلال ظهوره في برنامج «تفاصيل» الذي تقدّمه الإعلامية نهال طايل على قناة «صدى البلد 2»، رفضت وردة الفكرة من الأساس، قائلةً: «ده مجنون، وأنا مش هقدر أعيش معاه»، خصوصاً بعد تجربتيها السابقتين في الزواج من الموسيقار بليغ حمدي وجمال قصري، مشيراً إلى أن الفنان محمد رمضان هو الأنسب لتجسيد شخصية أحمد زكي في عمل فني، لأنه «متشبّع منه للغاية».

كما كشف أسراراً خاصة بحياة سمير صبري، حيث قال إن الفنان الراحل كان متزوجاً من سيدة أجنبية منذ أكثر من 35 عاماً أثناء وجوده في لندن لإنتاج عمل فني، وله منها ابن يعمل طبيباً في الخارج، مشيراً إلى أن الابن لم يزُر مصر كثيراً، لكن سمير كان يسافر إليه باستمرار.

وأكد عشوب أن صبري كتب كل ثروته لنجله، موضحاً أنه قبل وفاته بشهر أخبره بنيّته بيع مكتبه الخاص بشكل عاجل، مضيفاً أن الورثة باعوا جوائزه وصوره وشهاداته لبائعي «الخردة».

وعن الجانب العاطفي، أشار عشوب إلى أن علاقة سمير صبري بالفنانة سماح أنور وصلت الى أعلى مراحل الحب، خصوصاً بعد وقوفه بجانبها في أزمتها الصحية الشديدة، وكان الوحيد الذي لم يتخلَّ عنها وقتها.