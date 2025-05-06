أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فتح باب التقديم للمشاركة في دورته الخامسة، والمقرر انعقادها في «جدة التاريخية»، خلال الفترة من 4 إلى 13 ديسمبر.

ويستقبل المهرجان طلبات الأفلام من المملكة العربية السعودية والعالم العربي وإفريقيا وآسيا بدءًا من 6 مايو وحتى 17 أغسطس 2025، فيما تنتهي فترة التقديم المبكر المجانية في 7 يوليو 2025.

وتأتي هذه الدورة امتدادًا لنجاحات المهرجان السابقة، حيث عرض المهرجان منذ انطلاقه أكثر من 520 عملًا سينمائيًا من 85 دولة، بينها أكثر من 130 فيلمًا سعوديًا، كما استضاف 160 عرضًا عالميًا حصريًا.

ويواصل المهرجان دعم صناع السينما حول العالم عبر ثلاث فئات رئيسية «مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة»، «مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة»، و«سينما السعودية الجديدة».

وتتنافس الأفلام على جوائز «اليُسر»، وأبرزها اليُسر الذهبي لأفضل فيلم طويل بقيمة 100 ألف دولار، إلى جانب جوائز أفضل إخراج، ولجنة التحكيم، واليُسر الذهبي للفيلم القصير.

من جانبها أكدت شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامة للمهرجان، أن الدورة الخامسة تمثل محطة مهمة في مسيرة المهرجان الذي رسّخ مكانته كمنصة رائدة للاحتفاء بالمواهب والسينما العالمية، معزّزًا الحضور السعودي في المشهد السينمائي الدولي.

والتقديم مجاني حتى 6 يوليو، وبعدها تُفرض رسوم تسجيل قدرها 100 ريال للأفلام القصيرة و200 ريال للأفلام الطويلة.