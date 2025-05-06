حددت محكمة جنح الدقي في مصر 3 يونيو القادم، لعقد أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان بتهمة إهانة العلم المصري والإساءة للشعب.

وأقام أحد المحامين، جنحة مباشرة أمام محكمة جنح الدقي ضد الفنان محمد رمضان، يتهمه فيها بإهانة العلم المصري، والإساءة للشعب المصري، وارتكاب أفعال تمس القيم الوطنية، مطالبًا بإلزامه بسداد تعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق «تحيا مصر».

وأحيا رمضان حفله ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا، ليصبح أول فنان مصري يشارك في هذا الحدث العالمي الذي يقام في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأثار انتقادات عدد كبير من رواد مواقع التواصل بعدما ظهر في الحفل بإطلالة اعتبر الكثيرون أنها تشبه ارتداءه «بدلة رقص».