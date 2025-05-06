وجه المنتج اللبناني صادق الصباح، رسالة عتاب للمخرج المصري محمد سامي، بعد تعاونهما سوياً، بالإضافة الكشف عن مفاجآت موسم دراما رمضان القادم لعام 2026، وحسم جدل تقديم جزء سادس من مسلسل المداح.وقال صادق الصباح خلال لقائه في برنامج «تفاعلكم»، إنه يوجه عتاباً إلى المخرج محمد سامي بأنه كان صاخباً للغاية في تصوير مسلسل «سيد الناس»، قائلًا: «المنافسة مطلوبة، لكن دون تخطّي الحدود، ومن الممكن التعاون مجدداً في أعمال أخرى»، دون أن يوضح المزيد من التفاصيل حول طبيعة خلافه مع سامي.وحسم الصباح الجدل حول إمكانية تقديم جزء سادس من مسلسل «المداح»، بطولة الفنان المصري حمادة هلال، ورد أن النجاح الكبير الذي حققه العمل جعله يعيد التفكير في استمراره وتقديم جزء سادس للعمل، بالرغم من إعلانه بأن الجزء الخامس الماضي سيكون هو الأخير.وتطرق الصباح إلى الحديث عن مفاجآت موسم دراما رمضان القادم لعام 2026، حيث أكد أنه يحضر لمجموعة من الأعمال الدرامية القوية في موسم رمضان القادم لعام 2026، وعلى رأسها عودة الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم إلى الدراما بعد فترة راحة قصيرة، حيث تخوض بطولة مسلسل من إخراج أمين درة.كما أشار الصباح إلى أنه يعكف على التحضير لأكثر من مشروع درامي جديد على رأسهم المسلسل السعودي المرتقب «هزاع»، والذي سيعرض خارج موسم دراما رمضان، بالإضافة إلى عمل درامي جديد من بطولة النجمة إلهام علي، والذي سيبدأ تصويره في الفترة القادمة.