احتفلت الفنانة المصرية الشابة رنا رئيس، مساء الإثنين، بحفل زفافها إلى شاب من خارج الوسط الفني، في حفل أُقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بعد شهر من عقد قرانها في مارس الماضي.

حضر المناسبة عدد كبير من نجوم الفن والمقربين الذين شاركوا العروسين لحظات لا تُنسى تخللتها مشاعر الحب والسعادة، وعلى رأسهم الفنانة بشرى، حنان مطاوع، ماجد المصري، ماجد الكدواني، وآخرون.

كما حرص عدد من نجوم الفن على إحياء حفل زفافها من بينهم تامر حسني، أحمد سعد، كارمن سليمان، هنا يسري، وغيرهم، وسط تفاعل كبير من الحضور مليء بالحيوية والبهجة.

واختارت رنا رئيس الظهور بفستان زفاف ملكي باللون الأبيض بتصميم «منفوش»، ومزين بتطريزات ناعمة من الورود البيضاء وتفاصيل براقة، من توقيع المصمم هاني البحيري، يجمع بين الكلاسيكية والعصرية.

وفي 17 مارس الماضي، فاجأت رنا رئيس الجمهور بإعلان عقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني يدعي يسري علي، وجرى تداول لقطات من الاحتفال الذي حضره عدد من النجوم المقربين.

يُذكر أن رنا رئيس شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل «سيد الناس» بطولة الفنان عمرو سعد، وشارك رفقته عدد من النجوم أبرزهم إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منّة فضالي، سلوى عثمان، بشرى، ياسين السقا، وغيرهم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.