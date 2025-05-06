يستعد الفنان المصري القدير عادل إمام، للاحتفال بعيد ميلاده الخامس والثمانين في 17 مايو الجاري، في أجواء عائلية محدودة داخل منزله، بعيداً عن الأضواء والاحتفالات العامة.وبحسب مصادر مقربة من العائلة، فإن «الزعيم» يفضل قضاء هذه المناسبة مع أفراد أسرته وأحفاده، دون إقامة أي فعاليات فنية أو إعلامية. ويأتي هذا الاحتفال في ظل استمرار غيابه عن الساحة الفنية منذ آخر أعماله الدرامية «فلانتين» عام 2020، حيث يلتزم الراحة التامة بناءً على نصائح الأطباء.ورغم الشائعات المتكررة حول حالته الصحية، تؤكد عائلته أن عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، ويحرص على متابعة الأخبار والأعمال الفنية من منزله. كما يواصل التواصل مع أصدقائه المقربين من الوسط الفني، الذين يطمئنون على صحته بشكل دوري.