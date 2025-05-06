توافد عدد كبير من نجوم الفن والجمهور إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد في القاهرة، لتقديم واجب العزاء في المنتج ورجل الأعمال الراحل وليد مصطفى، زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة، الذي توفي بعد صراع طويل مع المرض.

العزاء شهد مشاركة لافتة لنجوم الفن، وكان في مقدمتهم الفنانة المصرية إلهام شاهين، وإسماعيل فرغلي، الذين حضروا مبكراً لاستقبال المعزين ومساندة كارول سماحة في محنتها.

كما حضر كل من حسن عسيري، خالد أبو بكر، إلهام شاهين، لبلبة، عماد زيادة، محمد محمود عبدالعزيز، مصطفى شعبان، هالة سرحان، سهير جودة، هاني رمزي، وليد توفيق، محمد سامي، أشرف زكي، إيهاب فهمي، بتول عرفة، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، وغيرهم.

كما احتشد العزاء بحضور كبير من الإعلاميين أبرزهم عمرو أديب، منى الشاذلي، رامي رضوان، وآخرون.

كما حرصت نجمات الفن على تقديم العزاء، منهن ليلى علوي، جومانا مراد، دينا فؤاد، نيللي كريم، سلاف فواخرجي، وقد بدت عليهن علامات التأثر والحزن.

يذكر أن المنتج وليد مصطفى رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح السبت 3 مايو، بعد صراع طويل مع المرض وسط صدمة محبيه والمقربين منه، وشُيعت الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم الفنانة منة شلبي ويسرا.