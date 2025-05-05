حرص المطرب المصري تامر حسني، على مشاركة ابنتيه «تاليا» و«أمايا»، الاحتفال بعيد ميلادهما، بحضور والدتهما الفنانة المغربية بسمة بوسيل.

وشاركت بسمة بوسيل، مقطع فيديو يوثق المناسبة، عبر حسابها على «إنستغرام»، وظهرت الأسرة مجتمعة حول مائدة عيد الميلاد، يتوسطها تامر حسني محتضناً تاليا وأمايا وابنهما آدم، بينما بدت على وجوه الجميع السعادة.

وقامت بسمة بوسيل بغناء أغنية تامر حسني الشهيرة «كل سنة وانت طيب» بمشاركة طفلتيه، ولاقى مقطع الفيديو تفاعلاً واسعاً من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مشيدين بالعلاقة الطيبة التي تجمع بين تامر وبسمة من أجل أولادهما رغم انفصالهما، ما جعل البعض يرجح عودتهما من جديد دون الإعلان بشكل رسمي.

وفي أبريل 2023، أعلنت بسمة بوسيل بشكل رسمي انفصالها عن تامر حسني، من خلال منشور عبر حسابهاعلى «إنستغرام»، وقالت حينها: «وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام.. ربنا يكتب لك ويكتب لي كل الخير».

وعلى جانب آخر، ينتظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد «ريستارت»، 29 مايو القادم في السينمات، ويشارك في بطولة العمل هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم إلهام شاهين، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.