انطلق أمس (الأحد) تصوير المشاهد الأولى من الفيلم المنتظر «السلم والثعبان2»، الذي جاء الجزء الثاني منه تحت عنوان «أحمد وملك»، بطولة كل من الفنان المصري عمرو يوسف والفنانة المصرية أسماء جلال وغيرهما.

ويأتي الجزء الثاني من الفيلم بعد مرور 24 عاماً على عرض الجزء الأول، الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه بالسينمات، ومن المقرر أن يشهد العمل العديد من المفاجآت والأحداث مختلفة عن الجزء الأول في إطار رومانسي.

ونشرت الشركة المنتجة لفيلم السلم والثعبان، الصور الأولى من الكواليس، التي ظهر فيها كل من عمرو يوسف وأسماء جلال والمخرج طارق العريان، عبر الحساب الرسمي للشركة على «فيسبوك»، ترويجاً للعمل.

ومن المقرر الانتهاء من التصوير في منتصف يوليو، على أن يُطرح الفيلم بدور العرض في مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي خلال العام الجاري.

ويضم الفيلم كوكبة من النجوم، يتصدرهم عمرو يوسف وأسماء جلال، ويشارك في البطولة كل من ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج موسى عيسي.

وعلى جانب آخر، اعتذرت الفنانة المصرية منة شلبي عن فيلم «السلم والثعبان2» بشكل مفاجئ، رغم إعلان مخرج العمل مشاركتها، إلا أنها قدمت الاعتذار أخيراً دون الكشف عن أسباب اعتذارها.

وشارك في الجزء الأول من الفيلم، الذي طرح في 2001 هاني سلامة، أحمد حلمي، حلا شيحة، رجاء الجداوي، مها عمار، طارق التلمساني، عادل أمين، ثريا إبراهيم، زينب إسماعيل، علا رشدي وغيرهم.