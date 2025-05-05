رحل عن عالمنا، منذ قليل، الفنان المصري القدير نعيم عيسي، عن عمر يناهز الـ 92 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض بأحد المستشفيات الكبرى في محافظة الإسكندرية بالقاهرة.

وصارع نعيم عيسي المرض لفترة طويلة ودخل العناية المركزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

واستقرت الأسرة على موعد الجنازة والعزاء لنعيم عيسي، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غداً بعد صلاة الظهر في مسجد المنارة بمنطقة الإسكندرية، وتستقبل الأسرة العزاء مساءً غد بمسجد المندرة.

يذكر أن نعيم عيسى من مواليد يناير عام 1937، الذي عمل بالستينات في مسارح قصور الثقافة بالإسكندرية والمسرح العسكري البحري، والتحق بفرقة مدبولي وفرقة الإسكندرية في بداية حياته الفنية.

وظهر نعيم عيسي في 90 مسرحية تقريبًا، أبرزها مسرحية «ريا وسكينة»، وعلق في أذهان الجمهور من خلال دور المأذون في مسرحية «الواد سيد الشغال».

كما شارك نعيم عيسى في العديد من الأعمال الفنية التي تخطت الـ190 عملاً فنياً وحققت نجاحاً كبيراً، من بينها مسلسل «شارع عبد العزيز» مع الفنان عمرو سعد وعلا غانم وسامي العدل، ومسلسل «العتبة الحمرا» مع الفنانة مي كساب، عزت أبو عوف، لطفي لبيب ومحمد شاهين، ومسلسل «أدهم الشرقاوي» عام 2009 بالتعاون مع العديد من الفنانين، أبرزهم نسرين إمام ومحمد رجب.

يشار إلى أن فيلم «حسن دليفري»، الذي عُرض في 2016، آخر أعمال نعيم عيسى، وضم عدداً من الفنانين منهم ريكو، وإنجي عبد الله، وحسن عبدالفتاح، وأحمد راتب، ونهال عنبر، وآخرون، والعمل من تأليف جمال ربيع، وإخراج فكري عبدالعزيز.