كشفت الفنانة المصرية القديرة لبلبة، تفاصيل عزمها زيارة الزعيم عادل إمام بالفترة المقبلة، مؤكدة أنها تلقت اتصالاً من الزعيم لدعوتها للاحتفال بعيد ميلاده في الـ 17 من شهر مايو الجاري.

وقالت لبلبة على هامش ندوتها في فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، إنها تلقت اتصالاً من الزعيم عادل إمام يدعوها للاحتفال بعيد ميلاده في الـ 17 من شهر مايو الجاري، وهو ما يتم الاستعداد له من الأسرة بالفترة الحالية.

وعبرت لبلبة عن غضبها من الشائعات التي تتردد بين الحين والآخر حول تدهور الحالة الصحية، وما قيل عن نقل الزعيم إلى الرعاية المركزة، وهذا عارٍ تماماً من الصحة، وتسبب في غضب الأسرة والمقربين من الزعيم.

كما تحدثت لبلبة عن تعاونها مع الزعيم عادل إمام، وأكدت أنه لم يحسد أحداً يوماً من زملائه، ولم يشعر بالغيرة من زملائه، وعلى العكس من ذلك، كان يشجع الجميع، وهو ما شعرت به على المستوى الشخصي.

وبشأن علاقة الصداقة التي جمعتهما سنواتٍ طويلة، أوضحت لبلبة أنها دائماً تتواصل مع عادل إمام، وقالت: نحن صديقان، وقدمنا على الشاشة أفضل «دويتوهات»، متمنية أن يجمعهما عمل فني جديد بالفترة المقبلة.

يذكر أن لبلبة تعاونت مع عادل إمام في 11 عملاً، بدأت من عام 1970 مع فيلم «برج العذراء»، وقدما سويّاً أشهر الأفلام في سبعينات وثمانينات القرن الماضي مثل «البعض يذهب للمأذون مرتين» و«عصابة حمادة وتوتو» و«خلي بالك من جيرانك»، كما شاركته في أعمال درامية مثل «صاحب السعادة»، «مأمون وشركاه».