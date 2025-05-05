كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، موعد استقبال عزاء زوجها الراحل المنتج ورجل الأعمال وليد مصطفى، في مصر ولبنان، حيث رحل عن عالمنا يوم السبت الماضي الموافق 3 مايو، بعد صراع طويل امتد إلى سنوات مع المرض.

وأكدت كارول سماحة، في منشور عبر حسابها الشخصي بمنصة «فيسبوك»، أنها قررت استقبال العزاء في زوجها وليد مصطفى اليوم في مصر، يوم الخميس القادم الموافق 8 مايو في لبنان.

وكتبت كارول في المنشور قائلة: «تُقبَل التعازي بزوجي الغالي الدكتور وليد مصطفى في لبنان، يوم الخميس 8 مايو 2025، من الساعة 3:00 حتى 7:00 مساءً، في فندق رويال – ضبية، قاعة Polyvalent».

وعن موعد العزاء في مصر، استكملت: «أما في مصر، يُقام العزاء اليوم الإثنين 5 مايو 2025 بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. أرجو منكم الدعاء له، وذكره بكلمة طيبة كما عرفتموه».

ومن جانبه، نعت كارول سماحة، زوجها رجل الأعمال والمنتج الدكتور وليد مصطفى، بكلمات مؤثرة، وكتبت عبر حسابها الشخصي بمنصة «فيسبوك»: «لم أرَ في حياتي مَنْ آمن بالنضال مثلك وليد حبيبي، خسرتُ جسدَكَ لكنَّ روحَكَ ستظلُّ قدوة لي، لن أنسى وصيتَكَ، وستبقى ذكراكَ ناراً في قلبي.. حتى نلتقيَ بلا ألمَ ولا بكاء ولا فراق».

يذكر أن وليد مصطفى حسن من مواليد 1972 واستقر في محافظة الجيزة، وهو الابن الوحيد لمصطفى حسن، الذي شغل سابقاً منصب مدير عام المجالس القومية لرئاسة الجمهورية.