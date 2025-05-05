تتنافس 46 فيلماً متنوعاً في صالات السينما السعودية خلال الأسبوع الماضي، وحققت إجمالي إيرادات بلغت 21.4 مليون ريال، مقابل 426.1 ألف تذكرة مباعة، وفقاً لهيئة الأفلام السعودية.

وأوضحت الهيئة بأنّ فيلم الأكشن الأمريكي thunderbolts، تصدّر شباك التذاكر بالتزامن مع الأسبوع الأول لطرحه وحقق 3.4 مليون ريال، لـ55.4 ألف تذكرة مبيعة. والعمل بطولة: هاريسون فورد، فلورنس بيو، وايت راسل، أولجا كوريلينكو، ديفيد هاربر، وهانا جون كامين، والفيلم إخراج جايك شراير، وﺗﺄﻟﻴﻒ لي سونج جين.

وتدور أحداث الفيلم بعد القضاء على العديد من الأبطال الخارقين الأخيار على كوكب الأرض، يتم إرسال مجموعة من الأشرار تحت اسم «الصواعق» من أجل خداع السلطات، ومحاولة التظاهر بمحاربة أعداء البشر، لكنهم يقفون أمام مفترق طرق بعد أن انكشف مخططهم، وأصبحوا أمام فرصة لكي يصبحوا أبطالاً جُدداً.

وجاء في المركز الثاني، فيلم «سيكو سيكو» والذي حقق 3.1 مليون ريال، مقابل 58 ألف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الأسبوعين الماضيين 5 ملايين ريال، لـ90.7 ألف تذكرة. وهو أحد الأفلام التي حققت نجاحاً ضخماً في السينما المصرية. والعمل بطولة: عصام عمر، طه دسوقي، باسم سمرة، علي صبحي، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبدالحميد، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.

وينتمي فيلم «سيكو سيكو» للأفلام الشبابية، التي تعتمد على الإثارة والتشويق والكوميديا أيضاً؛ حيث يظهر عصام عمر وطه دسوقي، كأبناء عم، كلاهما من الطبقة المتوسطة، يحققان أخيراً حُلمهما بعودة ميراثهما الشرعي إليهما بعد وفاة عمهما. بعد فترة وجيزة، ولدهشتهما، يكتشفان أن الميراث عبارة عن سلع غير مشروعة، ليجدا نفسيهما أمام ورطة حقيقية. ويضطر الثنائي لتصفية هذه السلع، يبتكران لعبة جوال معقدة لبيعها من خلالها. ويُطلقان على هذه اللعبة اسم «سيكو سيكو»؛ حيث يستمتع ابنا العم بلحظة قصيرة من النجاح الباهر، قبل أن يظهر زعيم عصابة في حياتهما، ويدّعي أنه المالك الحقيقي للسلع.

أما فيلم «إسعاف» فجاء في المركز الثالث، بعدما حقق طوال الأسبوع الماضي 2.9 مليون ريال، لـ59.1 ألف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه هناك قبل 3 أسابيع، 7.9 مليون ريال، مقابل 152.3 ألف تذكرة. وهو من بطولة: إبراهيم الحجاج، محمد القحطاني، فيصل الدوخي، فهد البتيري، نيرمين محسن، مطلق مطر، مهند الصالح، سعيد صالح، مهدي الناصر، حسن عسيري، علي إبراهيم، أحمد فهمي، لطيفة المجرن، ومن إخراج البريطاني كولين توج.

ويتناول فيلم إبراهيم الحجاج الجديد، قصة «عمر» و«خالد»، وهما مسعفان يعملان بمدينة الرياض، واللذان تنقلب حياتهما رأساً على عقب، عندما يتورطان في حادث مروري، مع شخص مرتبط بجريمة خطيرة؛ حيث يتسبب الموقف الذي يتعرضان له بتورطهما مع عصابة تحاول استخدامهما للوصول لأهدافهم. فيما تتصاعد الأحداث خلال رحلتهما مع مزيج من الكوميديا.