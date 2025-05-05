تحقق النيابة العامة بجنوب محافظة الجيزة المصرية في البلاغ الذي تقدمت به الفنانة جوري بكر ضد طليقها، اتهمته فيه بالاعتداء عليها داخل شقتها بمدينة 6 أكتوبر، لخلاف بينهما أثناء رؤية طفلهما.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، واستدعاء طليق الفنانة جوري بكر لسؤاله حول الاتهام الموجه.

وبدأت القصة عندما نشبت مشاجرة بين الفنانة جوري بكر وطليقها، إثر خلاف بينهما حول مصروفات طفلهما، وذلك داخل أحد الكمبوندات بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة.

وتلقى قسم شرطة أكتوبر أول بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بتلقيها بلاغا من الفنانة شيماء محمد أبو بكر الشهيرة بـ«جوري بكر» (37 عاما)، مقيمة بكمبوند بدائرة القسم بحدوث مشاجرة بينها وبين طليقها مهندس كمبيوتر.

وبالانتقال والفحص تبين أن طليق الفنانة حضر إلى منزلها لرؤية ابنهما البالغ من العمر عامين، وخلال ذلك وقعت بينهما مشادة كلامية لخلافات بشأن مصروفات الطفل، تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي.

ويجري رجال المباحث حاليًا سماع أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادثة، تمهيدا لعرض الأطراف على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.