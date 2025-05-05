أحيا النجم المصري عمرو دياب حفلاً غنائياً كبيرًا في القرية العالمية في دبي، وسط حضور جماهيري غير مسبوق، حيث يعد هذا الحفل هو الأضخم في دبي في الفترة الأخيرة.

واحتشد أكثر من 100 ألف شخص قبل الحفل بساعات لانتظار صعود الهضبة عمرو دياب إلى المسرح، حيث شهد حضور الحفل عدد كبير من الجماهير لم يشهده أي حفل غنائي في دبي من قبل.

وأشعل عمرو دياب الحفل في البداية بتقديمه أغنيته على «يا أنا يا لأ»، قبل أن يمتع جمهوره بفاصل من أشهر أغانيه ما بين القديم والجديد مثل «ده لو اتساب، الحوت، انت الحظ، بحبه، قمرين، نور العين، العالم الله، وغلاوتك».

كما وجه عمرو دياب خلال الحفل الشكر لكل القائمين على هذه الليلة الرائعة، قائلاً: «شكرا روتانا، شكرا أسامة رشدي، شكرا للجمهور الجميل ده».

ونشر الحساب الرسمي لروتانا على منصة «X» مقطع فيديوهات من الحفل، ويظهر في أحد الفيديوهات لحظة استقبال أسامة رشدي المدير التنفيذي للشؤون الفنية لمجموعة روتانا للموسيقى بالقاهرة، للنجم عمرو دياب في القرية العالمية قبل صعوده على المسرح وسط تفاعل جماهيري كبير.

ألبوم عمرو دياب 2025

وعلى جانب آخر، يضع عمرو دياب، اللمسات النهائية لطرح ألبومه الجديد في صيف 2025 بعد فترة تحضيرات مكثفة خلال الأشهر الماضية.

ويضم الألبوم 13 أغنية جديدة، حيث يتعاون دياب مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين مثل تامر حسين وعزيز الشافعي وغيرهما، وسيقوم بطرح ألبوم بشكل تدريجي



عبر قناته الرسمية على يوتيوب وصفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف الوصول إلى جمهور أوسع والاستماع إلى الأغاني عبر المنصات الرقمية.