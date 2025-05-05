أصدر الفنان مازن الناطور، بياناً رسمياً، علّق من خلاله على قرار سحب الثقة منه بصفته نقيباً للفنانين في سورية، مؤكداً أن هذا القرار باطل قانوناً.

وقال الناطور في بيان موقع باسمه نشرته نقابة الفنانين عبر «فيسبوك»، إن قرار عزله باطل لمخالفته أحكام القانون 40 لعام 2019 وأحكام النظام الداخلي لعمل نقابة الفنانين، لأن الجهة التي تقوم بالتكليف هي المخولة بإنهاء التكليف، استناداً لأحكام القانون العام وما يتوافق مع المادة 51 من القانون رقم 40 لعام 2019.

وأضاف الناطور أن الجهة التي قامت بالتكليف هي رئاسة مجلس الوزراء بقرارها رقم 209 الصادر بتاريخ 25/ 3/ 2025، وبناء على المادة 51 من القانون 40 لعام 2019، وعليه فإن صاحبة التكليف هي الوحيدة قانونياً بإنهاء هذا التكليف.

وأضاف البيان أن الجلسة التي تم بها سحب الثقة يوم الأحد بتاريخ 4/ 5/ 2025 هي جلسة استثنائية تم عقدها بشكل غير قانوني.

وبيّن الناطور في بيانه أن القرار رقم 111 الصادر عن نقابة الفنانين بتاريخ 4/ 5/ 2025 الذي نصّ على سحب الثقة منه بصفته نقيباً يعتبر لاغياً، وأن القرار رقم 112 الصادر عن نقابة الفنانين بتاريخ 4/ 5/ 2025 ونصّ على تكليف الزميل نور مهنا بمهمات النقيب يعتبر لاغياً.

وأثار قرار سحب الثقة من مازن الناطور بصفته نقيباً للفنانين في سورية جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، إذ أصدر مجلس النقابة بياناً رسمياً لتوضيح أسباب العزل وهي مخالفة القانون المنظم لعمل النقابة، والاستئثار بالرأي، وإقصاء وتهميش أعضاء المجلس المركزي.

يذكر أن مازن الناطور منح بالفترة الماضية العضوية الشرفية بالنقابة لكل من الفنانة السورية أصالة نصري، والفنان اللبناني فضل شاكر، تقديراً لمسيرتهما الفنية.