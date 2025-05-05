كشف عميد معهد القلب السابق في القاهرة الدكتور جمال شعبان، تطورات الحالة الصحية للفنان المصري القدير صبري عبدالمنعم، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة تسببت في دخوله غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

ونشر الطبيب المعالج لصبري عبدالمنعم صورة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»، وعلق قائلاً: «الفنان القدير صبري عبدالمنعم حالة قلبه أحسن».

وكان الفنان القدير قد تعرض أمس لحالة إغماء مرتين، وعلى الفور ذهب إلى طبيب القلب الذي يتابع علاجه معه وطلب منه إجراء بعض التحاليل الطبية التي أظهرت أنه يعاني من نقص شديد في بعض مركّبات الدم مثل البوتاسيوم والماغنيسيوم، ما تسبب في إصابته بالإغماء.

يذكر أن مسلسل «الحشاشين» هو آخر أعمال صبري عبدالمنعم، وعرض في موسم دراما رمضان 2024، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناول جرائم جماعة الحشاشين وكشف أكاذيبهم، من خلال أضخم عمل تاريخي في الشرق الأوسط.

وجمع مسلسل «الحشاشين» كريم عبدالعزيز، وفتحي عبدالوهاب، ونيقولا معوض، وإسلام جمال، وميرنا نور الدين، وأحمد عيد، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.