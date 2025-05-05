يمثل الفنان المغربي سعد لمجرد، مجدداً أمام القضاء الفرنسي في 2 يونيو القادم، ضمن المرحلة الاستئنافية في قضيته الشهيرة المتعلقة باتهامه باغتصاب فتاة فرنسية؛ وهي القضية التي تعود إلى 2016م. وتأتي الجلسة المرتقبة قبل أيام من عيد الأضحى، في محكمة باريس؛ بحسب ما أفادت به صحف فرنسية. وكانت محكمة الجنايات الفرنسية قد أدانت «لمجرد» 2023م، بالسجن النافذ لمدة ست سنوات، لكنه خرج بعد شهر من سجنه إثر إطلاق سراح مؤقت. وتأتي هذه الجلسة استمراراً لتفاعلات قانونية معقدة مرّت بها القضية على مدار سنوات، بين توقيفات مؤقتة، وجلسات مؤجلة، وإجراءات مشروطة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية والإعلامية.