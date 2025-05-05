قرر مجلس نقابة الفنانين السوريين، الأحد 4 مايو، سحب الثقة من نقيب الفنانين مازن الناطور، بسبب تفرده بالقرار ومخالفة قانون النقابة.

وأصدرت نقابة الفنانين السوريين، صورة من البيان على الحساب الرسمي للنقابة بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء فيه: «سحب الثقة من الزميل مازن الناطور بصفته نقيباً وذلك استناداً إلى المادة 33 الفقرة 3 من القانون 40 لعام 2019».

وذكر البيان أسباب سحب الثقة من النقيب، مرجعاً القرار إلى ما أسماه الاستئثار بالقرار وتهميش أعضاء المجلس المركزي ومخالفة القانون الناظم لعمل النقابة.

كما جاء في بيان مجلس نقابة الفنانين: «إن الفنان نور مهنا سيكون القائم بأعمال النقيب حتى يتم تعيين النقيب الجديد».

وأثار مازن الناطور خلال الفترة الماضية الجدل بسبب بعض القرارات التي أصدرها، وكان منها قرار شطب الفنانة السورية سلاف فواخرجي من النقابة لإصرارها على إنكار الجرائم الأسدية وتنكّرها آلام الشعب السوري، وبناء عليه اتخذت النقابة موقفاً ضدها وتقرر شطبها من النقابة، وإلغاء عضويتها.

بينما أعلنت نقابة الفنانين السوريين منح العضوية الشرفية لكل من الفنانة السورية أصالة والفنان اللبناني فضل شاكر، تقديراً لمشوارهما الفني وموقفهما الوطني النبيل الحر من قضايا الشعب السوري.

يذكر أن مازن الناطور ممثل سوري تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، وبدأ مسيرته في الأداء الصوتي للشخصيات الكارتونية، إلى جانب أدواره المميزة في الدراما السورية أبرزها «جواهر» و«الرحيل إلى الوجه الآخر».