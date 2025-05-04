كشفت الشركة المنتجة لفيلم درويش، بطولة الفنان المصري عمرو يوسف، الإعلان التشويقي للعمل، المقرر عرضه قريباً في صالات السينما.

وسلط البرومو الضوء على شخصية «درويش» التي يقدمها عمرو يوسف في الفيلم، ويظهر من خلالها كمحتال كاريزمي يتمتع بجاذبية خاصة وسحر لا يُقاوم، ويدور الإعلان حول جملة غامضة:«لا تدع ابتسامته تخدعك فهي تخفي وراءها عالمًا مليئًا بالتناقضات والأسرار الخفية».

تدور أحداث فيلم درويش حول محتال ذكي يجد نفسه في عالم مليء بالخطر، حيث يواجه الجريمة، الخداع، وحتى الرومانسية في أوقات غير متوقعة مع لمسة من الكوميديا تضيف طابعًا مميزًا للقصة. ومع مرور الوقت، تزداد التحديات وتصبح قراراته حاسمة، حيث يصبح من الصعب التفرقة بين ما قد يؤدي إلى نجاته أو سقوطه.

الفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم: دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال وأحمد عبد الوهاب وغيرهم، بجانب عدد من الضيوف الشرف أبرزهم هشام ماجد وغيرهم.