أعلن المخرج المصري طارق العريان، بدء تصوير أولى مشاهد الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان، والذي يأتي بعنوان «أحمد وملك»، ويقوم بالبطولة كل من الفنان المصري عمرو يوسف والفنانة المصرية منة شلبي، وتأليف أحمد حسني، وإنتاج موسي عيسي.

وشارك طارق العريان، صورة الكلاكيت عبر حسابه الشخصي بمنصة «إنستغرام»، معلنًا بدء تصوير فيلم السلم والثعبان 2، المنتظر عرضه بعد النجاح الكبير الذي حقق الجزء الأول للفيلم.

ومن المقرر أن يشهد الجزء الثاني من الفيلم عددا من ضيوف الشرف في أحداث الفيلم الذي سيقام بشخصيات جديدة وأحداث مختلفة عن الجزء الأول في إطار رومانسي.

ويأتي الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان بعد مرور 24 عامًا من طرح الفيلم الأول في السينمات والذي حقق إيرادات عالية ونجاحا واسعا وقت طرحه في السينمات عام 2001.

وشارك في الجزء الأول من الفيلم كل من هاني سلامة، أحمد حلمي، حلا شيحة، رجاء الجداوي، مها عمار، طارق التلمساني، عادل أمين، ثريا إبراهيم، زينب إسماعيل، علا رشدي، سامية عاطف، وعمرو سلامة.

يذكر أن كُرم طارق العريان فاز بجائزة أفضل فيلم في حفل Joy Awards أخيرا بالسعودية عن فيلمه ولاد رزق 3، الذي كان من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، ومن تأليف صلاح الجهيني.