كشف الفنان المصري خالد الصاوي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لمناقشة فيلم «ليه تعيشها لوحدك» الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، موقفه من اعتزال الفن خصوصا بعد الأزمات الصحية التي مر بها خلال الفترة الماضية.

وقال الصاوي: «الفن خد حياتي ودي حاجة بسيطة أقدمها له لأني استمتعت، واللي عاوز يقتلني يمنعني من الفن، وسبب تعبي وجود انزلاق غضروفي ثلاثي، وقريبًا هظهر بشكل أفضل»، مؤكدا اعتذاره عن فيلم «ليه تعيشها لوحدك» مرتين، موضحاً: «كنت خايف من التعب النفسي بسبب مناقشته حياة كبار السن والوحدة والمرض ودي حاجات أنا مريت بيها».

وشارك الصاوي، في موسم رمضان الماضي في أكثر من عمل منها؛ «المداح 5»، بطولة حمادة هلال تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج وشارك في العمل كل من غادة عادل، دارين حداد وآخرين، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل «سيد الناس»، بطولة عمرو سعد تأليف ورشة قلم وإخراج محمد سامي، وأيضاً شارك في مسلسل «إش إش»، بطولة مي عمر وماجد المصري وإخراج محمد سامي.

كما يعرض له حالياً فيلم «سيكو سيكو» بطولة عصام عمر وطه دسوقي، ومجموعة من الشباب منهم؛ ديانا هشام، تارا عماد، وغيرهم. والفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.