انطلقت، أمس، فعاليات النسخة الثالثة من البرنامج السنوي «أيام الفيلم الوثائقي»، الذي تنظمه مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، بالشراكة مع «فن جميل» في «سينما حيّ» بمدينة جدة، أول مركز سينمائي وسمعي بصري مستقل في السعودية.

ويضم البرنامج، 11 فيلماً وثائقياً، منها فيلم «4 فتيات صغيرات» للمخرج سبايك لي، إنتاج عام 1997، وهو وثائقي تاريخي يستعرض حادثة هزت المشهد الأمريكي حول مقتل 4 فتيات صغيرات في تفجير كنسية في برمنجهام.

كما تتضمن القائمة، الفيلم الفلسطيني «يلا باركور» إخراج عريب زعيتر، و«عندما يشع الضوء» إخراج ريان البشري، و«عثمان في الفاتيكان» للمخرج ياسر بن غانم، و«الروشان» إخراج محمد أوس، و«كيموكازي» للمخرج عبدالرحمن بتاوي، والسعودي «ذاكرة عسير» لـ سعد طحيطح، و«داهومي» إخراج ماتي ديوب، و«احكيلهم عنّا» إخراج رند بيروتي، و«طريقي» لـ تييري تيستون وليزا آزويلوس، والفيلم المصري «رفعت عيني للسما» إخراج ندى رياض وأيمن الأمير.

وبجانب عروض الأفلام، يشهد برنامج «أيام الفيلم الوثائقي»، عدداً من الجلسات النقاشية لبعض مخرجي هذه الأعمال المشاركة، للإجابة عن أسئلة الحضور حول تلك المشاريع السينمائية، وأسرار صناعتها وسردها، منهم سبايك لي، والمخرج السعودي ريان البشري، والممثل أحمد مطر، وياسر بن غانم، ومحمد أوس، وسعيد طحيطح.

كما ستشارك منصة «مَفلَم» السعودية، لتعليم صناعة الأفلام في نهاية الأسبوع التالي، ضمن فعالية «حوار» التي تركز على الدور المحوري للمرأة في صناعة الأفلام الوثائقية، وذلك إضافة إلى حفل سينمائي بعنوان «الفتاة التي باعت الشمس» لجبريل ديوب مامبيتي، بالتعاون مع فرقة أوريكي الفرنسية السنغالية.