حدد نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور شرط إعادة الفنانة سلاف فواخرجي إلى النقابة، بعد شطب قيدها.

وقال الناطور في تصريحات تلفزيونية إن إعادة الفنانة السورية فواخرجي إلى النقابة مرهون بعدولها عن تصريحاتها المُثيرة للجدل بشأن الرئيس المخلوع، إلى جانب اعتذارها من الشعب السوري وإبداء أسفها عما قالته، «فسيكون لنا رد فعل مختلف، فنحن لسنا جلادين».

وأضاف نقيب الفنانين السوريين: «هي أساءت ووجدت ما تستحق وعندما تحسن فستلقى أيضا ما تستحق.. وليس هناك أجمل من اعتذار الإنسان والإعراب عن ندمه».

وقرر نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور شطب قيد الفنانة السورية التي كانت مثارا للجدل في الفترة الماضية، استناداً إلى المادة 58 من القانون رقم 40، البند الثاني الفقرة /ب/.

ووفق المادة المذكورة أعلاه، فإن الفنانة سلاف فواخرجي خرجت عن أهداف النقابة، وأصرت على إنكار الجرائم الأسدية، وتنكرت لآلام الشعب السوري، وفقا للبيان.

وبشطب سلاف فواخرجي من النقابة، تصبح أول فنانة يتم شطبها بعد سقوط النظام؛ إثر التصريحات التي أدلت بها في لقاءاتها الإعلامية، ما أثار استياء السوريين الذين لا يزالون يتجرعون مرارة النظام المخلوع.