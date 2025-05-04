أعلنت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي حصولها على البراءة في القضية المرفوعة ضدها من مواطنها الفنان طارق العلي بسبب تصريحاتهما المتبادلة في اللقاءات التلفزيونية.

وظهرت هيا الشعيبي في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على منصة إنستغرام، موضحة أنها حصلت على البراءة ووجهت الشكر إلى محاميها، قائلة: «طبعاً وكالعادة، طارق العلي رافع عليّ قضية اللي صارت بيني وبينه. أنا لازم أشكر المحامي الدكتور سعد حسين على البراءة اللي أخذتها من طارق العلي».

وأوضحت هيا الشعيبي أن تلك القضية أقامها ضدها طارق العلي بسبب ردها عليه قائلة: «القضية كان رافعها لما تكلم عني ورديت عليه ورفع قضية»، وتابعت: «الحمد لله، ألف حمد وشكر يا رب».

ومن جهتها، شاركت الإعلامية الكويتية مي العيدان الفيديو عبر حسابها على إنستغرام، موجهة التهنئة إلى هيا الشعيبي، خصوصا بعد الصلح بينهما، وكتبت: «مبروك هيونه، تستاهلين يا أم فهد صاحبة حق، والله جابه لك».

وشهدت العلاقة الفنية بين الفنانين الكويتيين هيا الشعيبي وطارق العلي سلسلة من الخلافات والتوترات التي أثرت على تعاونهما المهني، وتصدرت عناوين الصحف والمواقع الفنية على مدار سنوات.

بدأت الأزمة بينهما في عام 2013، عندما امتنعت هيا الشعيبي عن السفر مع فريق عمل مسرحية «تحت الصفر» إلى دبي، رغم أنها كانت تؤدي دور البطولة إلى جانب طارق العلي.