تنطلق فعاليات مهرجان أعياد بيروت 2025، يوليو القادم تحت شعار «رجعت الأعياد لبيروت» بمشاركة عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي، في واجهة بيروت البحرية.

ومن المُقرر أنّ تفتتح الفنانة ماجدة الرومي، النسخة الجديدة من مهرجان أعياد بيروت، وستُحيي حفلاً غنائياً يوم 8 يوليو المقبل، بمصاحبة أوركسترا يقوده لبنان بعلبكي، وستشدو بمجموعة من أبرز أغانيها، لتُدخل البهجة والفرح على الجمهور هناك، في ظل الأحداث التي شهدها لبنان خلال الشهور الأخيرة.

وفي يوم 17 يوليو، سيكون الجمهور اللبناني على موعد مع رؤية المطرب الشاب الشامي على المسرح، في حفل غنائي تسوده أجواء الفرحة والبهجة، لاسيما مع سلسلة النجاحات التي حققها خلال العامين الماضيين، والأرقام القياسية التي حققتها أغانيه على منصات الموسيقى المختلفة وكذلك «يوتيوب».

كما يُشارك الفنان جوزيف عطية، في النسخة الجديدة من مهرجان أعياد بيروت، وسيُحيي حفلاً غنائياً يوم 22 يوليو، وسيحتفل فيه مع الجمهور بأغانيه الجديدة المُقرر طرحها خلال الفترة المُقبلة، التي سيغنيها لأول مرة على المسرح، بخلاف أغانيه القديمة.

ويتضمن جدول الحفلات، مشاركة للفنان آدم، الذي سيُحيي حفلاً يوم 24 يوليو، تحت شعار «خلص الدمع يا بيروت»، والذي سيُقدم فيه باقة من أشهر أغانيه، مثل «كل واحد»، و«هذا أنا»، و«فيه حدا»، و«خلص الدمع»، و«أول حبيب»، و«على بالي» وغيرها.

ومن المُقرر أنّ تختتم الفنانة إليسا، النسخة المرتقبة من «أعياد بيروت»، ومن المُقرر إحياء حفلٍ غنائي يوم 28 يوليو المُقبل، وسط توقعات بحضور جماهيري ضخم، نظراً لكونها من أبرز المُشاركين في هذا المحفل الفني على مدار السنوات الماضية.