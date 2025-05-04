أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج فيلم وثائقي بعنوان «فاتن حمامة.. سيدة الشاشة العربية»، ومن المقرر أن يتم عرضه على قناة «الوثائقية» فور الانتهاء من إعداده.

يوثق الفيلم مسيرة الفنانة فاتن حمامة منذ ميلادها مطلع ثلاثينيات القرن العشرين، ثم ظهورها السينمائي الأول أمام موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب في فيلم «يوم سعيد»، الذي بشّر بميلاد فنانة تتمتع بجاذبية خاصة، ستلازمها طوال مسيرتها الفنية، متناولًا سر تلك الجاذبية التي ميّزت فاتن حمامة، وجعلتها جديرة بأن تحوز لقب «سيدة الشاشة العربية».

ويرصد الفيلم من خلال عدد من أفراد العائلة والفنانين والنقاد والوثائق الأرشيفية، كيف عالجت فاتن حمامة الكثير من قضايا المجتمع المهمة، وأسهمت في تعديلات تشريعية فارقة، من خلال اختياراتها لموضوعات أفلامها، وتقمصها أدوارًا لا تغادر الذاكرة.

ويناقش الفيلم، أسباب اختيار فاتن حمامة نجمة للقرن العشرين، ودورها الوطني الذي أدّته دفاعًا عن الفن المصري.

تعتبر فاتن حمامة واحدة من أهم نجمات جيلها، ولُقبت بسيدة الشاشة العربية بفضل أعمالها المميزة التي حققت نجاحًا جماهيريًّا لافتًا، ولعل أبرزها موعد مع السعادة، أيامنا الحلوة، ارحم دموعي، صراع في المينا، سيدة القصر، رمال من ذهب، أما في الدراما فأبرز أعمالها ضمير أبلة حكمت ووجه القمر.