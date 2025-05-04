أعلنت شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات تجديد تعاونها مع الفنان محمد منير بتوقيع عقد جديد يعيد «الملك» إلى الشركة بعد سنوات من الغياب.

ونشرت الشركة عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام» صورة توثق لحظة توقيع العقد، وعلقت عليها قائلة: «الملك محمد منير يوقّع عقدًا فنيًا مع روتانا».

ويستعد محمد منير لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد خلال موسم صيف 2025، إذ انتهى أخيرًا من تسجيل الأغاني ووضع اللمسات النهائية على المشروع.

ويتميز الألبوم بمزيج فني يجمع بين الأصالة والتجديد، ويأتي بالتعاون مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين من مختلف الأجيال.

يضم فريق عمل الألبوم الشعراء: هالة زيات، مصطفى حدوتة، منة القيعي، تامر حسين، كوثر مصطفى. والملحنون: أحمد زعيم، عزيز الشافعي وإيهاب عبدالواحد.

ومن المقرر أن تُطرح أغاني الألبوم بشكل متتابع عبر المنصات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، بدءًا من موسم الصيف. ومن المتوقع أن يحقق الألبوم صدى واسعًا بين جمهور منير ومحبي الموسيقى العربية.