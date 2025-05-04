يواصل الفيلم السعودي «إسعاف» حصد النجاحات، وتصدّر شباك التذاكر بعد 10 أيام فقط من عرضه في صالات السينما.

وشارك حساب «بيت الكوميديا» بوستر الفيلم، وأعلن انطلاق عرض العمل في صالات دول مجلس التعاون الخليجي، وعلّق وكتب: «إسعاف الآن في سينمات دول الخليج، لا تفوتوا فرصة مشاهدة أقوى فيلم أكشن وكوميديا على الشاشة الكبيرة!».

كما قام أبطال فيلم «إسعاف» بجولة ميدانية في عدد من دور السينما بالرياض، لمشاركة الجمهور تجربة المشاهدة، والالتقاء بمحبيهم عن قرب.

«إسعاف» فيلم من إنتاج بيت الكوميديا، وهو أول فيلم عربي يُعرض بتقنية IMAX، تدور أحداثه حول مُسعفَيْن شابيْن، وهما «عمر» و«خالد»؛ إذ يواجهان يومياً العديد من التحديات والمواقف المحرجة التي تقابلهما في أثناء تأدية عملهما، لكن تنقلب حياتهما رأساً على عقب؛ بعدما يجدان نفسيهما متورطين في حادثة غير متوقعة، ولكن يستطيعان أن يتجاوزا المحن والمصاعب واكتشاف أفراد العصابة وتتوالى الأحداث.

الفيلم من بطولة: الفنانة بسمة داود، إبراهيم الحجاج، محمد القحطاني، أحمد فهمي، حسن عسيري، لطيفة المقرن، فهد البتيري، مطلق مطر، فيصل الدوخي، نرمين محسن، نواف الشبيلي، علي إبراهيم، سعيد صالح، مهند الصالح، مهدي الناصر، إضافة إلى آخرين، وهو يُعرض حالياً بدور السينما السعودية وأيضاً الخليجية.