أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ توقيع عقد مع نجم يوتيوب العالمي مستر بيست (MrBeast)؛ ليكون أحد أبرز مفاجآت موسم الرياض 2025.

التعاون الجديد يتضمن إنتاج محتوى حصري، وتقديم تجارب ترفيهية عالمية غير مسبوقة في المملكة، أبرزها مشروع MrBeast Park، الذي سيجمع بين التحديات، المغامرة، والمرح بطريقة تفاعلية مباشرة مع الجمهور السعودي.

ومن المقرر أن يُشارك مستر بيست أيضًا في حفل افتتاح موسم الرياض القادم، إلى جانب سلسلة من التحديات الضخمة والفريدة التي تُقام لأول مرة في السعودية، مما يضع الموسم في مستوى جديد من الترفيه العالمي.

هذا الإعلان يأتي بعد أيام من النجاح الكبير الذي حققه مستر بيست بفيديوه الأخير، إذ قضى 100 ساعة داخل أهرامات الجيزة في تجربة حصرية أثارت إعجاب الملايين حول العالم.

مشاركة مستر بيست في موسم الرياض تُعد نقلة نوعية في مستوى الفعاليات المنتظرة، وتؤكد أن الموسم المقبل سيكون بالفعل... مختلفًا.