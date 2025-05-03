كشفت الفنانة المصرية الشابة رحمة أحمد، عن تواصل الفنانة المصرية القديرة عبلة كامل معها لأول مرة في بداية مشوارها، مؤكدة أنها وجهت له عدة نصائح خاصة بالتمثيل، وأهمها أن تختار أدواراً متنوعة في مشوارها الفني.

وقالت رحمة أحمد خلال لقائها في «بودكاست عالهادي في الكلام»، الذي تقدمه الإعلامية المصرية سالي عبدالسلام، إنها تلقت مكالمة من الفنانة عبلة كامل عبر هاتف الدكتور الفنان المصري أشرف زكي، وقدمت لها نصائح ثمينة وباركت لها نجاحها، قائلة: «كنت في النقابة مع دكتور أشرف زكي، وقالي عندي مفاجأة ليكي، وسلّمني التليفون وكانت عبلة كامل على الخط».

وتابعت رحمة أحمد: «تعاملت معي كأم، ونصحتني أغيّر أدواري وما أثبتش على لون واحد، وباركت لي على أعمالي الأخيرة وهي فنانة قدوة بحق وأنا من جمهورها».

أعمال رحمة أحمد

وعُرض لرحمة أحمد أخيراً في موسم رمضان 2025، مسلسل «80 باكو» الذي تناول قصة مجموعة من الأشخاص يشكلون عصابة صغيرة، ويحاولون من خلالها بكل الطرق جمع 80 ألف جنيه، من أجل حل مشكلة يتعرضون لها، كما يمرون مع تتابع الأحداث بالعديد من الأزمات والمفارقات الكوميدية، وتلعب هدى المفتي دور كوافيرة ضمن العمل.

مسلسل «80 باكو»، مكون من 15 حلقة، ومن بطولة هدى المفتي، رحمة أحمد، انتصار، محمد لطفي، دنيا سامي، إنعام سالوسة، وليد المغازي، خالد مختار، وهو من تأليف غادة عبدالعال، وإخراج كوثر يونس، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.