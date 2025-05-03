كشفت سوار النجار، شقيقة الفنانة التونسية الراحلة إيناس النجار عن مفاجأة حول سبب وفاتها، مؤكدة أن تدهور الحالة الصحية لشقيقتها كان نتيجة خطأ طبي بعد أن أعطاها الطبيب مسكنات، وطبيباً آخر أدخلها الرعاية.

وكتبت شقيقة إيناس النجار منشوراً عبر «فيسبوك» قالت فيه:«لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب الصبر، يا رب صلاة وبنصلي، دعاء وبندعي، قلبي فيه نار على أختي وتوأم روحي، أغلى ما عندي في حياتي، كيف الحياة من غيرك يا روحي، كنا نبكي على بابا اللي توفى من 11 سنة كيف نعيش حتى نهار من غيرك».

وعن سبب وفاة شقيقتها الراحلة، أوضحت سوار أنها ستعلن اسم الطبيب الذي تسبب في وفاة شقيقتها، مضيفة: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد آذاك وآذانا، حسبي الله ونعم الوكيل في كل دكتور من بداية الدكتور اللي أعطاك مسكنات وشوية وهنزل اسمه لأنه فاشل، والدكتور اللي نزلك الرعاية لحد ما آذوك وضيعوك».

واختتمت شقيقة إيناس النجار في منشورها: «أختي مش عارفة من مين ناخد حقك منهم، منهم لله غدروك يا نوسة، إحنا بنموت يا إيناس، أنا وماما ولانا قريب نموت وحياتنا وقفت وخلصت معاك يا حبيبتي».

يذكر أنه في 31 مارس، رحلت الفنانة التونسية إيناس النجار، عن عمر يناهز 46 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض وتعرضها لأزمة صحية شديدة نتج عنها دخولها في غيبوبة بعد إصابتها بتسمم في الدم نتيجة انفجار المرارة.