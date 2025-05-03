شُيّعت جنازة المنتج ورجل الأعمال وليد مصطفى، زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة، من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد في القاهرة، وسط حضور واسع من زملائه وأصدقائه من الفنانين، الذين توافدوا لصلاة الجنازة وتقديم واجب العزاء ومساندة كارول في مصيبتها.

ومن أبرز الحضور الذين حرصوا على حضور الجنازة كل من الفنانة المصرية يسرا، إلهام شاهين، منة شلبي، مدحت العدل، الإعلامية لميس الحديدي، الإعلامية هالة سرحان، المنتج محمد السعدي، دينا فؤاد، أشرف زكي والإعلامية منى الشاذلي وغيرهم، إذ بدأ التأثر جليًّا على وجوههم، وانهارت مشاعر البعض وسط أجواء يغلب عليها الحزن والوفاء.

دخلت كارول سماحة في نوبة بكاء حارة حزنًا على زوجها، وقامت إلهام شاهين ومنة شلبي بمواساتها، فيما لم تتمالك الفنانة يسرا نفسها وانهارت من شدة الحزن.

واستقرت أسرة المنتج وليد مصطفى على أن يكون موعد العزاء لاستقبال المعزيين يوم الإثنين المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد في القاهرة.

ومن جانبها، نعت كارول سماحة، زوجها وليد مصطفى، بكلمات مؤثرة، إذ رحل عن عالمنا فجر اليوم عن عمر ناهز الـ 53 عاماً، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت كارول سماحة صورة لها رفقة زوجها الراحل وليد مصطفى، عبر حسابها الشخصي بمنصة «فيسبوك»، وقالت في منشورها كالتالي: «لم أرَ في حياتي مَنْ آمن بالنضال مثلك وليد حبيبي، خسرتُ جسدَكَ لكنَّ روحَكَ ستظلُّ قدوة لي، لن أنسى وصيتَكَ، وستبقى ذكراك في قلبي.. حتى نلتقيَ بلا ألم ولا بكاء ولا فراق».