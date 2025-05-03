شهدت دار الأوبرا المصرية، أمس (الجمعة) الموافق 2 مايو، ليلة استثنائية قدمها فنان العرب محمد عبده، ضمن ليلة «الموسيقار طلال»، وسط حضور عدد من السفراء والموسيقيين من مصر والوطن العربي.

واستقبل فنان العرب الدكتور علاء عبدالسلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، الذي أعرب عن سعادته باستضافة فنان بحجم محمد عبده، مؤكداً أنه يمثل قيمة موسيقية كبيرة وصاحب مدرسة فنية مؤثرة وجماهيرية واسعة على مستوى الوطن العربي.

وقدّم محمد عبده خلال الحفل 13 أغنية جديدة تُعرض لأول مرة منها «خذ فؤادي»، «بين الوجيه»، «يا جنة الدنيا»، «اكتب لها حرف»، وإضافة إلى تلك الأغاني، قدم موال «المدينة»، الذي هزّ مشاعر الحضور بصوته العذب، تفاعل الجمهور معه بالتصفيق والهتافات معربين عن حبهم له.

وأعرب فنان العرب خلال الحفل عن فخره بالمشاركة في هذه الليلة الموسيقية، إلى جانب المايسترو وليد فايد والمايسترو أمير عبدالمجيد، موضحاً أن أعمال الموسيقار طلال تمتاز بـ«السهل الممتنع» وتمزج بين الطرب الأصيل والخفة التي تتماشى مع روح العصر، وذكر من بينها أغنيتا «إن أدري» و«هلا بالطيب الغالي».

جاء الحفل تكريماً لمسيرة الموسيقار طلال، الذي يمتد مشواره الفني لأكثر من 45 عاماً، تعاون خلالها مع كبار النجوم في العالم العربي وكانت التحضيرات لإقامته قد بدأت منذ 19 أبريل، إذ جرى تجهيز المسرح الرئيسي في دار الأوبرا المصرية، وتم تركيب الديكورات وإجراء الاختبارات الفنية المتعلقة بالصوت والإضاءة، إلى جانب عقد البروفات الموسيقية للفنانين المشاركين والفرقة الموسيقية.

ويُعد هذا الحفل بمثابة عودة قوية لفنان العرب إلى القاهرة بعد غياب استمر لعدة سنوات، حيث كان آخر ظهور له على خشبة المسرح ذاته منذ عام 2019 وحينها لاقى إشادات نقدية وجماهيرية كبيرة.