وقّع الفنان المصري محمد منير، الذي يعد أحد أبرز رموز الغناء في العالم العربي، عقداً فنياً جديداً مع روتانا، في خطوة تهدف إلى تقديم أعمال غنائية وموسيقية جديدة في مسيرة الكينج الفنية الحافلة.

وأعرب منير، في بيان صحفي، عن سعادته بهذه الخطوة، إذ قال: «سعيد جدّاً بهذه الخطوة وأثق بأن هذه الشراكة ستثمر أعمالاً تليق بجمهوري الحبيب في مصر والعالم العربي، وأعد الجماهير بمفاجآت قريباً وسأكون دائماً عند حسن ظنكم».

ومن المقرر إطلاق حملة ترويجية خلال الفترة المقبلة للألبوم الغنائي الجديد للكينج، بنشر بوسترات بمختلف الشوارع ومواقع التواصل الاجتماعي، تمهيداً لطرحه بالكامل في الأسواق بموسم صيف 2025.

ويعيش الكينج محمد منير حالة من النشاط الفني، إذ انتهي من تسجيل أغنيات ألبومه الغنائي الجديد بالكامل، الذي لم يستقر على اسمه حتى الآن، ويضم الألبوم الغنائي للكينج محمد منير 10 أغنيات تعاون خلالها مع نخبة كبيرة وبارزة بعالم الغناء من الشعراء والملحنين.