أكد الفنان السوري معتصم النهار، أن رغبته في تقديم عمل فني للجمهور المصري ستتحقق، معربًا عن بالغ سعادته بتقديمه أولى بطولاته في الدراما المصرية من خلال مسلسل «أنا أنت.. أنت مش أنا».

وكشف معتصم النهار في تصريح خاص لـ صحيفة «عكاظ»، تفاصيل أول أعماله في الدراما المصرية، إذ قال إنه تحمس لتجربة المسلسل لأسباب عدة، أولها كتابة السيناريو بشكل احترافي، وشركة الإنتاج مميزة ووفرت لنا كل شيء، بجانب مخرج موهوب، ومشاركة ممثلين مصريين مميزين؛ لذلك وجدت عملًا فنيًّا متكاملًا وتحمست للتجربة.

وردًّا على القصة التي ستناقش في العمل، أوضح أن فكرة العمل خارج عن الصندوق وتسلط الضوء على عالم الميتافيرس، ويطرح المسلسل أسئلة مهمة عدة حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق ما تريد والتحكم فيه، لافتًا أن تحتوى القصة على دراما مليئة بالأكشن والكوميديا المختلفة التي تليق بالمشاهد العربي.

وأضاف معتصم النهار أنه سيقوم بالتدريب على اللهجة المصرية؛ كي يتقنها ويقدمها بشكل احترافي؛ إضافة سيكون هناك مصحح لغوي، مشيرًا إلى أن التصوير سيكون خلال الأيام الأولى من شهر مايو الجاري.

وينتمى مسلسل لنوعية الأعمال ذات الحلقات الـ 15، ويشارك في مسلسل «أنا أنت.. أنت مش أنا» رفقة معتصم النهار، كل من الفنانة ميرنا نور الدين، ومصطفى أبو سريع، وحسن أبوالروس وجيلان علاء وأحمد طه، وغيرهم، والعمل من إخراج هشام الرشيدي، وتأليف كريم أبو زيد وأحمد محمود أبو زيد.