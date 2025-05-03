نعت الفنانة اللبنانية كارول سماحة زوجها رجل الأعمال والمنتج الدكتور وليد مصطفى، بكلمات مؤثرة؛ إذ رحل عن عالمنا، فجر اليوم عن عمر ناهز الـ 53 عاماً، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت كارول سماحة صورة رفقة زوجها الراحل وليد مصطفى، عبر حسابها الشخصي بمنصة «فيسبوك»، وقالت في منشورها كالتالي: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. فقدتُ اليومَ زوجي وحبيبي الدكتور وليد مصطفى بعد رحلة طويلة من الصراع مع المرض».

وتابعت كارول سماحة: «لم أرَ في حياتي مَنْ آمن بالنضال مثلك وليد حبيبي، خسرتُ جسدَكَ لكنَّ روحَكَ ستظلُّ قدوة لي، لن أنسى وصيتَكَ، وستبقى ذكراكَ نارًا في قلبي.. حتى نلتقيَ بلا ألمَ ولا بكاء ولا فراق».

ومن المقرر أن يشيع جثمان الراحل وليد مصطفى اليوم السبت 3 مايو بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بالقاهرة.

يذكر أن وليد مصطفى حسن من مواليد 1972 واستقر في محافظة الجيزة، وهو الابن الوحيد لمصطفى حسن، الذي شغل سابقًا منصب مدير عام المجالس القومية لرئاسة الجمهورية.

وتلقى زوج كارول سماحة الراحل تعليمه في جامعة القاهرة، وسرعان ما دخل عالم الإعلام من أوسع أبوابه، واضعًا بصمات بارزة في المشهد الإعلامي المصري.

وشارك في تأسيس عدد كبير من المنصات الإعلامية، وترأس لاحقًا منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة «إنرجي»، النسخة العربية من الإذاعة العالمية الشهيرة.

وفي أكتوبر 2013، تزوج وليد مصطفى من كارول سماحة بعد علاقة حب جمعتهما، وتم الزواج مدنيًّا في قبرص، وأنجب منها ابنتهما الوحيدة «تالا»، وله أيضًا ابنة أخرى تُدعى «أمينة» من زواجه الأول.