انطلقت، مساء أمس، فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدورته التاسعة، بحضور عدد من نجوم الفن، والمقرر إقامته حتى يوم 7 مايو الجاري.

وحرص على حضور حفل الافتتاح عدد كبير من النجوم، أبرزهم الفنانة المصرية داليا البحيري وزوجها، رانيا فريد شوقي، داليا مصطفى؛ بسنت أبو باشا، إضافة إلى الفنانة السورية كندة علوش والفنانة المصرية الكبيرة لبلبة؛ اللتين تم تكريمهما خلال الافتتاح أمس.

وأعربت لبلبة عن بالغ سعادتها أثناء تكريمها بجائزة إنجاز العمر من المهرجان، موجهة الشكر لإدارة المهرجان، إذ قالت: «بشكر إدارة المهرجان على تكريمي في مشواري الطويل منذ طفولتي إلى الآن، وأنا فخورة بتكريمي في دورة سيدة الغناء العربي أم كلثوم».

وتابعت لبلبة: «أنا في أجمل بلاد مصرنا الحبيبة أسوان الجميلة بشعبها الجميل، كان مشواري طويل 94 فيلمًا ضمت العديد من الأفلام التي تناقش وتعالج قضايا المرأة، وكنا دائمًا نقدم رسالة للجمهور عن حياة المرأة».

ولم تتمالك لبلبة دموعها في عينيها متأثرة قائلة: «كنت دائمًا حريصة على تقديم رسائل مفيدة لجمهوري خلال أفلامي، وأنا أتمنى أن تقدم أفلامي القادمة رسائل مفيدة للجمهور يفتكرني بيها، وشيئًا أفتخر به حتى بعد مفارقتي الحياة أن أكون قدمت رسالة حلوة لجمهوري».

يذكر أن تعاونت لبلبة خلال مشوارها مع كبار المخرجين، إذ بدأت مشوارها على الشاشة الفضية وهي طفلة لم تتجاوز الخامسة من عمرها، لتواصل عطاءها عبر سنوات طويلة من الإبداع والتميز في تقديم العديد من الشخصيات المتنوعة، عبر مسيرة تضم 94 فيلماً.