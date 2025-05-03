أثارت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، الجدل بسبب تصريحات أدلت بها على هامش تواجدها في افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، إذ طالبت بالحصول على الجنسية المصرية دون الزواج من رجل مصري للحصول عليها، مبررة ذلك أنها ترغب في الجنسية من أجل ولائها وانتمائها وعشقها لمصر.

وقالت مادلين طبر في تصريحات صحفية على هامش تواجدها بالمهرجان، إنها ترى قيمة مصر وجنسيتها أعلى من خطوة الزواج من رجل مصري لمنحي الجنسية المصرية، مضيفةً: «أنا استحق أخدها لانتمائي وعملي وخدمتي وولائي أنا بقالي 45 سنة عايشة في مصر».

وأكدت مادلين أنها تحدثت أكثر من مرة في رغبتها بمنحها الجنسية المصرية؛ وذلك حرصاً على شدة حبها وتعلقها بمصر وليس لمجرد هوس الزواج من مصري للحصول عليها.

وتابعت مادلين:«عيب أتجوز مصري عشان أخد الجنسية، الأسباب الهرمونية للجواز أقل من قيم الجنسية المصرية، عيب أتجوز عشان أحصل على جنسية».

وكرم مهرجان المركز الكاثوليكي، أمس، مادلين طبر عن مجمل أعمالها الفنية، بحضور عدد كبير من الفنانين ومن بينهم، الفنانة المصرية هبة عبدالغني، شريف دسوقي، وانتصار، ولوسي، وإيمان العاصي وعدد آخر من الفنانين.

وظهرت مادلين في الاحتفالية وهي متكئة على عكاز واختارت "لوك" مختلفاً لقصة شعرها، وكشفت في تصريحات لها خلال الحفل إصابتها، موضحة أنها سقطت مما أدى الى تعرضها للكسر.

وأعربت مادلين طبر عن سعادتها الغامرة بهذا التكريم، قائلة خلال كلمتها: «أنا بقالي 35 سنة مستنية أتكرم من المركز الكاثوليكي للسينما، وكنت بقول للأب بطرس دانيال وهو صغير يكرمني كان يقولي لسه شوية يا مادلين».