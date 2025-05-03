رحل،منذ قليل، عن عالمنا رجل الأعمال والمنتج الدكتور وليد مصطفى، زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن عمر ناهز الـ53 عاماً، وذلك بعد صراع طويل امتد لسنوات مع المرض.



وُلد وليد مصطفى حسن في 15 يناير 1972 بمحافظة الجيزة، وهو الابن الوحيد لمصطفى حسن، الذي شغل سابقاً منصب مدير عام المجالس القومية لرئاسة الجمهورية.



وتلقى زوج كارول سماحة الراحل تعليمه في جامعة القاهرة، وسرعان ما دخل عالم الإعلام من أوسع أبوابه، واضعًا بصمات بارزة في المشهد الإعلامي المصري، وشارك في تأسيس عدد كبير من المنصات الإعلامية، وترأس لاحقاً منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة «إنرجي»، النسخة العربية من الإذاعة العالمية الشهيرة.





وتزوج وليد مصطفى من كارول سماحة في أكتوبر 2013، بعد علاقة حب جمعت بينهما، وتم الزواج مدنياً في قبرص، وأنجب منها ابنتهما الوحيدة «تالا»، وله أيضاً ابنة أخرى تُدعى «أمينة» من زواجه الأول.ورغم انشغالاته المهنية، عُرف عن وليد مصطفى هدوؤه وتواضعه ودعمه المستمر لزوجته، وهو ما عبّرت عنه كارول غير مرة، مؤكدة أنه ودود وطيب ويسانده دائما في مشوارها الفني.