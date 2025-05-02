اشتُهر بأدواره الكوميدية الخفيفة، ولكنه نجح هذا العام أن يكسر النمط المعتاد ويخوض تحدياً درامياً يجمع بين الشر المطلق والكوميديا الهادئة.. إنه الفنان المصري إدوارد الذي برع في تقديم شخصيتين مختلفتين هذا العام في موسم رمضان، وجعل الجمهور من أشد كارهيه في شخصية «بوشكاش» ويغير جلده تماماً في شخصية المحامي «دياب» في مسلسل في لحظة.



وفي حوار خاص لـ«عكاظ» كشف إدوارد كواليس تقديمه العملين، والصعوبات التي واجهها، والسبب وراء خسارة وزنه وتحضيراته لمظهر شخصية «بوشكاش»، إضافة إلى موقفه من فكرة تقديم برامج المقالب ورفضه البطولة المطلقة.



وإلى نص الحوار:

• بداية.. قدمت شخصيتين مختلفتين في رمضان هذا العام.. كيف كان التحدي وتمكنت من الفصل بينهما؟



•• نعم قدمت شخصيتين وهما دور «بوشكاش» في مسلسل «إش إش»، ودور «دياب» في مسلسل «في لحظة»، والدوران عكس بعضهما تماماً من جميع الجوانب سواء في الطبقة الاجتماعية أو الشكل، وتمكنت من الفصل بينهما بسلاسة لأنه عُرض عليّ مسلسل «في لحظة» بعدما أنهيت تصوير «إش إش»، ثم بعد يومين أو ثلاثة كنت أصور المسلسل الآخر، كما أنني تحديت نفسي في التلون بأدوار مختلفة هذا العام.



• وكيف رُشحت لشخصية «بوشكاش» في مسلسل «إش إش»؟



•• ترشيحي كان عن طريق المخرج محمد سامي عندما عرض الدور عليّ منذ مايو الماضي، «اتخضيت» كثيراً في البداية من تفاصيل الدور وأبعاد الشخصية الشريرة، وفي الوقت نفسه ستضحك الجمهور.



• هل أقنعك المخرج محمد سامي بالشخصية؟



•• محمد سامي أخبرني أن شخصية «بوشكاش» صعبة للغاية في تنفيذها، ولكنها ستكون فارقة في مشواري وسيُفاجأ الجمهور بها، ومن أول جلسة جمعتنا وافقت على الدور لأني دائماً ما أخرج بشكل مختلف مع المخرج محمد سامي ويفاجئني بنفسي، وبدأنا التصوير في أغسطس الماضي.



• كيف حضّرت لشخصية «بوشكاش»؟



•• التحضيرات لم تستغرق وقتاً طويلاً، لأن محمد سامي كان متخيلاً الشخصية قبل أن يعرض عليّ الدور من «ستايل» ملابسه، وطريقة حديثه و«التبريقة» وردود فعل وجهه، وشكل شعره حتى المشية الخاصة به فى ذهنه، وعمل معي على تفاصيلها، والدور كان تحدياً جديداً بالنسبة لي ولم أقدم هذا النوع من التمثيل من قبل، والشخصية تطلبت مني مجهوداً كثيراً كي تخرج بهذا الشكل.



• هل كان للمخرج محمد سامي متطلبات معينة في مظهر الشخصية؟



•• نعم، فعندما عرض الدور عليّ منذ مايو الماضي، طلب مني أن أطلق شعري وذقني دون حلاقتهما، حتى شعر أذني، كي تكون تفاصيل مظهر «بوشكاش» الذي سيظهر شريراً، وأيضاً وضعت مادة صفراء على أسناني حتى تليق بالشخصية.



• لاحظ الجمهور خسارة جزء كبير من وزنك.. هل كان هذا مطلوباً للشخصية؟



•• الحقيقة لا، لم يطلب مني المخرج محمد سامي إنقاص وزني من أجل الدور، ولكنني وجدت أنني إذا خسرت 15 كيلوغراماً من وزني الطبيعي سيكون مناسباً للدور خصوصاً أن «بوشكاش» يتناول مواد مخدرة وأشياء أخرى بالدور ينتج عنها إنقاص وزنه، لذا قررت المواظبة على نظام غذائي قاسٍ ساعدني في إنقاص وزني، وهذا خدم مع باقي تفاصيل مظهر الشخصية.



• ألم تخشَ من كره الجمهور لك بسبب شخصية «بوشكاش»؟ وما أغرب التعليقات التي وصلت لك؟



•• بالفعل، كنت على يقين بأن الشخصية ستثير الجدل مع الجمهور، لأنها المرة الأولى التي أقدم فيها شخصية شريرة بهذا المظهر والأسلوب، وأنا كرهت شخصية «بوشكاش» من قبل الجمهور، ووصلت لى رسائل مضحكة، فالبعض يطلب مني إرجاع 3 ملايين جنيه للفنانة انتصار بالعمل، والآخر يصفنى بأني شخصية انتهازية صعبة وغاضب كثيراً من شر «بوشكاش»، وهناك متفاعلون مع كوميديا الشخصية، كما أنني سعيد بتلك الحالة والتفاعل لأنها دليل على النجاح وتقديمي الدور بشكل مقنع.



• وماذا عن ردود أفعال أسرتك حوّل شخصية «بوشكاش»؟



•• أسرتي غير مصدقة من وقت طرح «البرومو» الخاص بالعمل أن «بوشكاش» هو إدوارد، كما أنهم فوجئوا بشكل كبير من هذا الكم الكبير من الشر الصادر من الدور، وزوجتي أخبرتني أن الجمهور سيُصدم من مظهر «بوشكاش» الغريب، والجميع سعداء بتغيير جلدي والتنوع في هذا الدور.



• مشهد ضرب «بوشكاش» لميّ عمر وشيماء سيف كان حديث الجمهور.. ماذا عن كواليس هذا المشهد؟



•• كواليس مشهد الضرب كانت صعبة للغاية على جميع الفنانين خوفاً من تسبب الضرر لأحد، ولكن المخرج محمد سامي كان يريد أن يظهر الضرب طبيعياً، وعندما جربنا المشهد لأول مرة تخوفنا كثيراً، غضب منا محمد سامي ووصفنا بأننا لا نجيد التمثيل، حتى يستفزنا تمثيلياً ونخرج أفضل ما عندنا، وقد كان، وصورنا المشهد بشكل طبيعي ووصل للجمهور.



• وكيف وجدت التعاون مع المخرج محمد سامي خصوصاً أنه معروف عنه أنه صعب في «اللوكيشن»؟



•• سعدت بالتعاون مع محمد سامي، وهذا ليس أول عمل يجمعنا، فقد حققنا نجاحات سوياً من قبل في مشاريع فنية أخرى، وهو مخرج موهوب ويحب عمله، وليس عصبياً أو ديكتاتورياً كما يقال عنه، فهو يحب أن يخرج عمله دون خطأ واحد، ولا ينكر أحد أن كل الممثلين يخرجون معه بشكل مختلف، ودائماً مسلسلاته «رقم واحد» في رمضان.



• ما تعليقك على قرار اعتزال المخرج محمد سامي إخراج الدراما التلفزيونية؟



•• أتمنى أن يتراجع عن قرار الاعتزال، فهو من أهمّ المخرجين خلال السنوات الأخيرة، وأعتقد أنه يحضّر لعمل فني أكبر سيفاجئ به الجمهور قريباً.



• وكيف ستكون معايير اختيارات أدوارك بعد نجاح «بوشكاش»؟



•• بالطبع دور «بوشكاش» سيجعلني أفكر ألف مرة، وسيغير من طريقة تفكيري في اختيار أدواري القادمة، ولن أقبل بأي شخصية تُعرض عليّ إلا لو كانت بنفس اختلاف شخصية «بوشكاش» أو أفضل، وتضيف لي كممثل، وأعتقد أيضاً أن المخرجين سينظرون لي من منطلق أدوار مختلفة عليّ بالفترة القادمة.



• بعد تقديمك برامج متنوعة.. ماذا لو إذا عُرض عليك تقديم برامج المقالب مثل رامز جلال.. هل ستوافق؟



•• لا أوافق حالياً على تقديم برامج المقالب فهي خارج حساباتي ولا تشبهني ولا تشبه ما أقدمه بمشواري حالياً، ويكفي أن الفنان رامز جلال أصبح محترفاً ومبدعاً في تلك المنطقة وأفضل من يقدمها، وعموماً، لا أريد المشاركة ولا أرغب في تقديم نوعية تلك البرامج.



• رفضت أكثر من مرة أدوار البطولة المطلقة، فما السبب؟



•• البطولة المطلقة لا تعنيني، ولها معايير خاصة، وأنا سعيد وراضٍ بما أقدمه من أدوار ثانية بعد البطل هي بالنسبة لي بطولة في حد ذاتها، ولا يزعجني أو يسبب لي أي مشكلة هذا الأمر، فأنا أحب الأدوار الثانية ولمعت فيها فهي بمثابة بطولة.



• ما رأيك في التطور الثقافي الذي يحدث في المملكة العربية السعودية؟



•• سعيد بتلك الخطوات والتطورات التي تحدث في المملكة واهتمامها بكل أنواع الفنون، وهذا شيء يدعو للفخر، وعندما زرت المملكة أثناء حفل «جوى أواردز» انبهرت بالحفل، وما قدم فيه كان فوق الخيال، وأعجب كثيراً باهتمامهم ودعمهم للفن المصري.



• ماذا عن جديد أعمالك؟



•• شاركت في موسم عيد الفطر بفيلم «فار بـ7 أرواح» الذي يضم عدداً من نجوم الفن أبرزهم محمد لطفي، سليمان عيد، محمد رضوان وغيرهم، بينما أحضّر لأغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب سأتعاون فيها مع مطرب سيكون مفاجأة للجمهور، وستطرح في موسم فصل الصيف قريباً.