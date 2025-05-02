كشف الفنان المصري حسن الرداد تفاصيل مشروعه السينمائي الجديد بعنوان «طه الغريب»، المأخوذ عن رواية شهيرة تحمل نفس الاسم للكاتب المصري محمد صادق، حيث شارك الرداد في كتابة السيناريو والحوار للفيلم.

وأكد الرداد في تصريح خاص إلى «عكاظ» أن أحدث مشاريعه السينمائية ستكون مأخوذة عن رواية طه غريب، والعمل سيكون مهماً ومختلفاً للغاية، مشيراً إلى أن أحداث الفيلم ستتضمن العديد من المشاعر التي تجمع بين الإنسانية والرومانسية في إطار مشوق.

ولفت الرداد إلى أنه يعكف خلال الفترة الحالية على الانتهاء من التحضيرات الأولية للعمل كي تبدأ مرحلة جديدة في المشروع من اختيار باقي أبطال الفيلم وتحديد موعد انطلاق التصوير، الذي سيبدأ خلال هذا العام.

وخاض حسن الرداد موسم دراما رمضان الماضي لعام 2025 بمسلسل «عقبال عندكو»، الذي دارت أحداثه حول قصة رومانسية كوميدية تجمع بين فادي وسها، وهما شخصان على وشك الزواج، يواجهان العديد من التحديات والمواقف الكوميدية خلال فترة الاستعداد للزفاف.

مسلسل «عقبال عندكو» يشارك فى بطولته إلى جانب الفنانة إيمى سمير غانم والفنان حسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي، وعلاء حسن، وإخراج علاء إسماعيل، ومن إنتاج أحمد السبكي.