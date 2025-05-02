كشفت الفنانة السورية أصالة نصري، عن عنوان ألبومها الغنائي الجديد الذي اختاره الجمهور بعد التصويت وهو «ضريبة البعد»، مشوقة جمهورها للألبوم عبر مقطع فيديو نشرته شركة «روتانا» على حسابها الرسمي بمنصة «إنستغرام».

ووجهت أصالة في المقطع رسالة لجمهورها، قالت فيها:«حبايبي مرحبا، بناء على تصويتكم أنتم اخترتم عني، أنا ارتحت وأتمنى أن تكونوا مبسوطين.. اسم الألبوم سيكون ضريبة البعد بناء على طلبكم وشكراً».

ومن جانبه، علّقت "روتانا" على الفيديو بالقول: «أنتم اخترتوا وأصالة قالت تم، ضريبة البعد اسم ألبومها الجديد.. ترقبوا التفاصيل وخلّوا عيونكم علينا، الجاي مختلف مع أيقونة الشرق».

يذكر أن نقابة الفنانين السوريين برئاسة مازن الناطور، منحت مؤخراً الفنانة أصالة نصري عضوية النقابة بمرتبة الشرف، تقديرًا لمسيرتها الفنية، وموقفها من قضايا شعبها ووطنها.

وعلقت أصالة نصري، على قرار نقابة الفنانين السوريين، حيث قالت في منشور بصفحتها على موقع انستجرام: «أتشرّف بها الهديّة الغالية من نقابة وطني الغالي الأول اللي مشتاقتله قدّ مو مشتاقة لأبي وبحبه قدّ ما بحبّ أبي وأخلصت له قدّ ما أخلصت لأبي».