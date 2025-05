احتضن مسرح عبادي الجوهر بمدينة جدة، مساء الخميس 1 مايو 2025، أمسية استثنائية شهدت العرض الكوميدي الحي للنجم العالمي كيفن هارت، وذلك تحت إشراف موسم جدة، في حدث يُعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة، والثاني له في المملكة بعد عرضه الأول بالرياض، وشكّل محطة لافتة في مسيرة الفعاليات العالمية التي تحتضنها المملكة.

وقدّم هارت عرضه على خشبة المسرح بطريقته الفكاهية المميزة، مستعرضاً أبرز محطات حياته وتجارب العمل والحياة بأسلوب ساخر وواقعي يمزج بين الترفيه والصدق، ضمن عروض «ستاند أب كوميدي» التي صنعت له شهرة عالمية وقاعدة جماهيرية ضخمة حول العالم.

شَهِد الحفل إقبالاً جماهيرياً كبيراً، حيث امتلأت مقاعد المسرح بالحضور الذي تفاعل بحماس مع فقرات العرض وكانت تذاكر الدخول قد نفدت بالكامل في وقت مبكر، ما يعكس الشعبية الواسعة للنجم العالمي كيفن هارت وتلهّف الجمهور السعودي لحضور هذه التجربة الكوميدية الفريدة.

ويُعد كيفن هارت، المولود في السادس من يوليو 1979، من أبرز نجوم الكوميديا في هوليوود، حيث حصد ترشيحات لأربع جوائز «إيمي برايم تايم»، وبدأت انطلاقته الحقيقية بعد فوزه بعدد من مسابقات الكوميديا الارتجالية، ليتم اختياره لاحقاً من قبل المنتج جاد أباتاو لأداء دور متكرر في المسلسل الأمريكي Undeclared عام 2001، وهو الظهور الذي مهّد له الطريق نحو النجومية.

وحقق هارت نجاحاً واسعاً من خلال سلسلة من العروض الكوميدية التي صدرت على شكل ألبومات، كان أولها I'm a Grown Little Man عام 2009، ثم توالت النجاحات بأعمال مثل Seriously Funny في 2010، وLaugh at My Pain في 2011، وLet Me Explain في 2013، وصولاً إلى What Now? في 2016، والتي رسّخت مكانته كأحد أهم رموز الكوميديا في العصر الحديث.