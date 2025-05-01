كشف الفنان المصري تامر حسني، موعد طرح ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «لينا ميعاد»، وذلك رداً على تساؤلات جمهوره خلال الفترة الأخيرة.

وأكد تامر حسني عبر حسابه الشخصي بمنصة «إنستغرام»، أن ألبومه الجديد سيكون مختلفاً عما قدمه من قبل وعن الأغاني التي ستطرح في فيلمه الجديد «ريستارت»، المقرر طرحه في السينمات يوم 29 مايو الجاري.

وشوّق تامر حسني جمهوره عن الألبوم الجديد، حيث قال إن أغاني فيلمه ريستارت ستكون ضمن الألبوم كأغانٍ إضافية، لافتاً إلى أن أغاني الألبوم ستطرح عقب إصدار أغاني الفيلم.

وكتب تامر حسني في منشوره: «حبايبي اللي بيسألوا عن تفاصيل أغاني الألبوم، أغاني الفيلم خاصة بأحداث داخل الفيلم، بس موجودة في الألبوم، عشان كل المنصات يبقى عليهم إنتاج العام كله مع بعض».

وتابع تامر حسني: «ولكن أغاني ألبوم لينا معاد هيتم طرحها بعد أغاني الفيلم إن شاء الله».

وعلى جانب آخر، ينتظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد «ريستارت»، في السينمات قريباً، ويشارك في بطولة العمل كل من هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم إلهام شاهين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.