علقت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، على الموقف المحرج الذي تعرضت له من قبل المطربة اللبنانية ديانا حداد أثناء تقديمها لها في حفل فني، حيث أخطأت في اسمها، بجانب الحديث عن مسلسلها الرمضاني القادم لعام 2026.

وقالت نادين نجيم خلال لقائها في برنامج «ET بالعربي»، إنها لم تنزعج من موقف ديانا حداد، موضحة أن الأمر كان بسيطاً وأن الخطأ شيء وارد يمكن أن يحدث لأي شخص، مشيرة إلى أن الأمر لم يكن مقصوداً، معلقة: «ياريت تصفوا النية والموضوع بسيط».

وتحدثت نجيم عن مسلسلها الدرامي المقرر عرضه في موسم رمضان القادم لعام 2026، حيث أوضحت أنها تعاقدت على مسلسل مكون من 30 حلقة من إنتاج شركة الصباح، مشيرة إلى أن قصة العمل ستكون في إطار اجتماعي رومانسي ويحمل الكثير من الرسائل المهمة وقصة حب مليئة بالتحديات.

وأشعل موقف ديانا حداد مع نادين نجيم جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية، حيث بدأت القصة حينما كانت ديانا تقدم حفلاً فنياً، وتم تداول فيديو لها وهي تخطئ في تقديم نادين نجيم، وقالت: «نادين لبكي»، لتضع نجيم، في موقف محرج أمام الجمهور.

وسرعان ما تداركت ديانا حداد، الموقف وصححت اسم نادين نجيم، في الوقت الذي لم تبد الأخيرة أي موقف غاضب، بل بادلتها الضحك والابتسامة في محاولة لتخطي الموقف المحرج.

وغابت نادين نجيم عن جمهورها في موسم دراما رمضان الماضي 2025، بعد أن حققت نجاحًا كبيرًا في المواسم السابقة.